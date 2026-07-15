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Nieuwe gemeentesecretaris Waalre vanaf 1 september

Vandaag om 09:27

Het college van Waalre heeft R.M.M.A.S. van der Wijst benoemd tot gemeentesecretaris. Hij begint op 1 september 2026.

Gevonden voor jou

De heer R.M.M.A.S. van der Wijst is door het college van burgemeester en wethouders van Waalre aangewezen als nieuwe gemeentesecretaris. Het besluit is genomen tijdens de vergadering op 30 juni 2026.

De benoeming gaat in op 1 september 2026 en loopt automatisch af zodra zijn werkzaamheden eindigen. Dit besluit is vastgelegd in het officiële Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris gemeente Waalre.

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