Vergunning voor bestemmingswijziging pand in Waalre verleend

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de bestemming van het pand aan de Eindhovenseweg 61a.

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Het gaat om het technische deel van de werkzaamheden die nodig zijn om de bestemming van het gebouw te wijzigen. De vergunning werd op 10 juli 2026 verleend.

De locatie bevindt zich aan de Eindhovenseweg 61a in Waalre. Het zaaknummer van de vergunning is 1116461. Volgens de gemeente is de aanvraag via de gebruikelijke procedure afgehandeld.