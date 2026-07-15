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Omgevingsvergunning kantoor in Waalre ingetrokken

Vandaag om 09:27

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een kantoor aan de Brabantialaan in Waalre in te trekken.

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De intrekking van de vergunning betreft een project aan de Brabantialaan 30, waar het bestaande kantoor zou worden verbouwd en uitgebreid. Het besluit is genomen op basis van artikel 2.33 lid 2 onder b van de wet.

Het project stond geregistreerd onder zaaknummer 1110145. Het is niet bekend waarom de vergunning is ingetrokken. Voor betrokkenen heeft dit mogelijk gevolgen voor de geplande werkzaamheden op deze locatie.

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