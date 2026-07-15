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Typisch Gessel zorgt voor afsluitingen in Moergestel
Vandaag om 09:27
Van 10 tot en met 13 september worden wegen in Moergestel afgesloten voor Typisch Gessel.
In Moergestel gelden tijdelijke verkeersmaatregelen vanwege het evenement Typisch Gessel. Het St. Janplein, voor de kerk en fietsenstalling, is afgesloten van donderdag 10 september 2026 om zeven uur ’s ochtends tot zondag 13 september 2026 om zes uur ’s avonds.
Daarnaast is de Raadhuisstraat, tussen Rootven/Kerkstraat en Kloosterlaan/Postelstraat, niet toegankelijk van zaterdag 12 september 2026 om zes uur ’s avonds tot zondag 13 september 2026 om twee uur ’s nachts. Alleen voetgangers mogen deze afgesloten gebieden betreden.
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