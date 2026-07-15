Nieuwe stal op Tilburgseweg in Moergestel aangevraagd

In Moergestel is een vergunning aangevraagd voor het herbouwen van een stal.

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Bij de gemeente Oisterwijk is een aanvraag binnengekomen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het herbouwen van een bestaande stal aan de Tilburgseweg 56 in Moergestel. De aanvraag is ingediend op 9 juli 2026 en heeft zaaknummer 1056928.

De stukken die bij de aanvraag horen, zijn op te vragen bij de gemeente. Hiervoor kun je contact opnemen via e-mail en het zaaknummer en de omschrijving doorgeven. Er kan nog geen bezwaar worden ingediend; dat kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag.