Vergunningsaanvraag voor woningverbouwing in Oisterwijk

Voor een woning aan de Beukendreef in Oisterwijk is een vergunning aangevraagd. Het gaat om een verbouwing.

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Bij de gemeente Oisterwijk is een aanvraag binnengekomen voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het verbouwen van een woning aan de Beukendreef 3, onder zaaknummer 1056804. Deze is ingediend op 6 juli 2026.

Het gaat om zowel technische bouwactiviteiten als activiteiten volgens het omgevingsplan. De stukken die bij de aanvraag horen, kunnen op verzoek worden ingezien. Daarvoor moet je contact opnemen met de gemeente Oisterwijk en daarbij de naam van de vergunning, het zaaknummer en het adres doorgeven.