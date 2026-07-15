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Varkenshouderij in Haaren mag mogelijk wijzigen

Vandaag om 09:27

Het college van Oisterwijk heeft besloten een aanvraag voor het wijzigen van een varkenshouderij in Haaren openbaar te maken. Het gaat om een locatie aan de Kovelsweg 5.

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De gemeente Oisterwijk heeft het besluit genomen om een ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning ter inzage te leggen. Deze vergunning betreft het aanpassen van een varkenshouderij aan de Kovelsweg 5 in Haaren. Met dit besluit kunnen inwoners en andere betrokkenen hun mening geven over de voorgestelde wijzigingen.

Daarnaast heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over een nieuwe landelijke wet, de Wet versterking regie Volkshuisvesting. Deze wet is van invloed op het beleid rondom volkshuisvesting in Oisterwijk.

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