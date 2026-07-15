Sloop en nieuwbouw woning aangevraagd in Alphen

In Alphen is een aanvraag gedaan voor het slopen van een woning, nieuwbouw en het kappen van een boom aan Terover 1a.

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De gemeente Alphen-Chaam heeft op 10 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor werkzaamheden op het adres Terover 1a. Het gaat om het slopen van een bestaande woning, de bouw van een nieuw huis en het verwijderen van een boom.

Het verzoek is nog in behandeling. Pas na een besluit kan er bezwaar worden gemaakt. Dit besluit wordt openbaar gemaakt via een officiële publicatie.