Boomkap in Galder aangevraagd voor nieuwbouwplan

In Galder is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom. Het gaat om een perceel aan de Galderseweg 63, waar een nieuwbouwplan gerealiseerd moet worden.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben op 10 juli 2026 een aanvraag ontvangen om een boom te kappen. Dit is nodig voor de uitvoering van een nieuwbouwproject op het perceel CHA00-H-2174, gelegen aan de Galderseweg 63 in Galder.

De aanvraag is nog in behandeling. Het besluit hierover zal op een later moment worden gepubliceerd.