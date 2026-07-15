Omgevingsplan Oisterwijk gewijzigd: regels voor kern Haaren

De gemeenteraad van Oisterwijk heeft het omgevingsplan aangepast. De kern Haaren is als eerste verwerkt volgens een nieuwe structuur, waarbij bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden zijn vastgelegd.

Gevonden voor jou

Het omgevingsplan van de gemeente Oisterwijk heeft een eerste wijziging ondergaan. Hierin is een nieuwe opzet en structuur bepaald, die uiteindelijk voor de hele gemeente gaat gelden. De kern Haaren is het eerste gebied dat volgens deze aanpak is verwerkt. Binnen de grenzen van het oude bestemmingsplan Kom Haaren zijn de regels samengevoegd in één plan. Daarbij worden vooral bestaande activiteiten toegestaan, met een focus op het vastleggen van het huidige gebruik en de bouwopties.

Het wijzigingsbesluit werd op 25 juni 2026 genomen en treedt op 14 augustus in werking. Digitale raadpleging kan via het Omgevingsloket, de officiële bekendmakingenwebsite of de site van de gemeente Oisterwijk. Wie de stukken niet online kan bekijken, kan ze op afspraak inzien op het gemeentekantoor.