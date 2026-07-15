Uitbreiding woning aan Paukenstraat in Uden aangevraagd

In Uden is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woning aan de achterzijde op de Paukenstraat.

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De gemeente Maashorst heeft op 10 juli 2026 een vergunningaanvraag ontvangen voor een woning aan de Paukenstraat 17 in Uden. De eigenaar wil het huis aan de achterkant uitbreiden, passend binnen het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 57377-2026 en valt onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Dit is een kennisgeving van ontvangst; er kan niet formeel op worden gereageerd. Voor inzage kun je contact opnemen met de gemeente Maashorst.