Uitbreiding van woning aangevraagd in Schaijk

Op De Donk 20 in Schaijk is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woning. De aanvraag is op 11 juli 2026 ingediend en omvat zowel het omgevingsplan als technische aspecten.

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De gemeente Maashorst heeft op 11 juli 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een uitbreiding van een woning aan De Donk 20 in Schaijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 57444-2026.

De vergunning omvat twee onderdelen: een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en een bouwactiviteit met technische specificaties. Het is een kennisgeving van de aanvraag en daar kan niet officieel op worden gereageerd.