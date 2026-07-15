Vergunning aangevraagd voor bomenkap in Zeeland

In Zeeland is een vergunning aangevraagd om een boom aan de Boekelsedijk te kappen.

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De gemeente Maashorst heeft op 12 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom aan de Boekelsedijk 29 in Zeeland. Het gaat om een boom die in slechte conditie verkeert, zo blijkt uit de omschrijving van de aanvraag.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 57459-2026 en valt onder de categorie "boom kappen of houtopstand vellen". De gemeente heeft alleen de ontvangst van deze aanvraag bevestigd. Het is niet mogelijk om hier formeel op te reageren.