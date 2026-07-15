Nieuwe gehandicaptenparkeerplaats in Wilhelminastraat Uden

Bij Wilhelminastraat 125 in Uden komt een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Het besluit is genomen door de gemeente Maashorst na een aanvraag van een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart.

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De parkeerplaats wordt specifiek gereserveerd voor een bewoner van de Wilhelminastraat. Deze persoon heeft geen eigen parkeergelegenheid en beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart. Door beperkingen is het voor de bewoner belangrijk om dichtbij huis te kunnen parkeren. Het doel van het besluit is om het leven van de bewoner te vergemakkelijken en deelname aan het maatschappelijk verkeer te ondersteunen.

De gereserveerde parkeerplaats wordt ingericht door het plaatsen van een verkeersbord met een onderbord waarop het kenteken van de bewoner staat. Dit zorgt ervoor dat de plek exclusief beschikbaar is voor het voertuig van de aanvrager. Het besluit is op 9 juli 2026 vastgesteld door de gemeente Maashorst, in overleg met de politie.