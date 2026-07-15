Supermarkt in Odiliapeel wil uitbreiden

Een supermarkt aan de Oudedijk in Odiliapeel heeft een aanvraag ingediend om uit te breiden. De gemeente ontving de aanvraag op 10 juli 2026.

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Het gaat om een aanvraag voor de locatie Oudedijk 39A, met als doel het uitbreiden van de supermarkt en het afwijken van het omgevingsplan. De zaak is geregistreerd onder nummer 57385-2026.

De aanvraag heeft betrekking op bouwactiviteiten en het aanpassen van regels in het omgevingsplan. Het betreft een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. Er kan niet formeel gereageerd worden op deze melding.