Bouwplannen en boomkap bij Jagersveld in Uden

Bij Jagersveld in Uden is een vergunning aangevraagd voor een kantoor en bedrijfshal, een nieuwe uitweg en het kappen van een boom.

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De gemeente Maashorst heeft op 11 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Jagersveld 5 in Uden. Het gaat om drie onderdelen: de bouw van een kantoor en bedrijfshal, het aanleggen of aanpassen van een uitweg, en het kappen van een boom.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 57472-2026. Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.