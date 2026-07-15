Schaaktoernooi op marktplein Bergeijk op 31 augustus

Op 31 augustus wordt er een schaaktoernooi georganiseerd op het marktplein in Bergeijk. Het evenement vindt plaats van twee tot vijf uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen voor het organiseren van een schaaktoernooi op het marktplein. Dit toernooi staat gepland op donderdag 31 augustus 2026, van twee tot vijf uur in de middag.

Volgens de melding gaat het om een evenement waarbij openbare ruimte gebruikt wordt. De melding is goedgekeurd en de activiteit mag doorgaan. Bezwaar maken of beroep aantekenen tegen deze melding is niet mogelijk.