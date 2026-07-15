Vergunningsaanvraag voor nieuwe inrit in Bergeijk

In Bergeijk is een vergunningsaanvraag ingediend voor het aanleggen van een inrit aan de Dr. A.H. van Papendrechtstraat. De gemeente gaat de aanvraag beoordelen en neemt later een besluit.

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De gemeente Bergeijk heeft op 9 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het aanleggen van een inrit of uitweg op het adres Dr. A.H. van Papendrechtstraat 77. De vergunning is nog niet verleend; de gemeente beoordeelt de aanvraag eerst.

Bij een besluit wordt bekendgemaakt of er bezwaar of beroep mogelijk is. De beoordeling duurt normaal gesproken acht weken, tenzij er een uitgebreidere procedure wordt gevolgd. In dat geval kan het proces tot zes maanden duren.