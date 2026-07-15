Ingetrokken aanvraag bomenkap Riethoven

De gemeente Bergeijk heeft de aanvraag voor het kappen van twee bomen in Riethoven ingetrokken. Het gaat om een vergunning voor Cereshof 26, die op 1 juli 2026 was ingediend. Hierdoor stopt de behandeling van de aanvraag en wordt er geen besluit meer genomen.

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De aanvraag betrof het kappen van twee bomen op het adres Cereshof 26 in Riethoven. Deze was eerder ingediend onder zaaknummer 17247836. De gemeente Bergeijk heeft nu laten weten dat de vergunningaanvraag is ingetrokken en niet verder wordt behandeld.

Met deze intrekking is de procedure volledig beëindigd. Dit betekent dat er geen toestemming meer wordt gevraagd voor de activiteit en dat er ook geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de intrekking.