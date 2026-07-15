Kleedjesmarkt in Bergeijk op 31 juli

Op 31 juli vindt er een kleedjesmarkt plaats op het marktplein in Bergeijk. De markt is van tien uur ’s ochtends tot één uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen over het organiseren van een kleedjesmarkt op het marktplein, ook wel het Hof genoemd. De activiteit is goedgekeurd en mag doorgaan.

Het evenement valt onder het gebruik van openbare ruimte en is aangemeld op 26 juni. Bezwaar maken of in beroep gaan tegen deze melding is niet mogelijk.