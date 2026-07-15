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Bosland Trail doorkruist Bergeijk eind augustus
Vandaag om 09:27
De Bosland Trail uit België loopt eind augustus deels door de gemeente Bergeijk.
De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor de Bosland Trail, een evenement dat op 28, 29 en 30 augustus 2026 plaatsvindt. Het parcours start in Lommel, België, en komt deels over het grondgebied van Bergeijk.
De melding voor het gebruik van openbare ruimte werd op 11 juni ontvangen en is goedgekeurd. Hierdoor mag het evenement doorgaan zoals gepland. Bezwaar maken of beroep aantekenen tegen deze melding is niet mogelijk.
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