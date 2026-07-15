Apotheekuitgifteautomaat aangevraagd in Luyksgestel

In Luyksgestel is een vergunning aangevraagd voor een apotheekuitgifteautomaat.

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De gemeente Bergeijk heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een uitgifteautomaat voor medicijnen aan de Kapellerweg in Luyksgestel. De aanvraag is op 9 juli 2026 ingediend en wordt nu beoordeeld.

De automaat is bedoeld voor het verstrekken van medicijnen via een automatisch systeem. De gemeente bekijkt of dit plan past binnen de regels van het omgevingsplan. Er is nog geen besluit genomen en er kan niet op de aanvraag gereageerd worden. Na beoordeling wordt het besluit openbaar gemaakt.