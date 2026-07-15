Gevels Riethovensedijk in Bergeijk worden mogelijk aangepast

Er is een aanvraag ingediend voor het aanpassen van de gevels aan de Riethovensedijk 3 in Bergeijk. De gemeente beoordeelt deze aanvraag en neemt daarna een besluit.

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De gemeente Bergeijk heeft een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van de gevels van een pand aan de Riethovensedijk 3. De aanvraag is op 10 juli 2026 ingediend en betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

Het proces om tot een besluit te komen is gestart. De gemeente controleert of de plannen voldoen aan de regels en beslist vervolgens of de aanpassing mag doorgaan. Op dit moment is er nog geen toestemming verleend.

Wanneer de gemeente een besluit neemt, wordt dit openbaar gemaakt. In dat besluit staat ook of er bezwaar of beroep mogelijk is. De beoordeling kan acht weken duren, maar als een uitgebreide procedure nodig is, kan dit oplopen tot zes maanden.