Sport en spel op marktplein Bergeijk op 5 augustus

Op 5 augustus organiseert Bergeijk Active een sport- en spelactiviteit op het marktplein (Hof) in Bergeijk. Het evenement vindt plaats van twee uur tot half vijf ’s middags.

Gevonden voor jou

Bergeijk Active heeft toestemming gekregen om een sport- en spelactiviteit te organiseren op het marktplein in Bergeijk. De gemeente ontving de melding op 30 juni en heeft deze beoordeeld. Het evenement mag doorgaan zoals gepland.

De activiteit valt onder het gebruik van openbare ruimte en is bedoeld als een evenement. Belanghebbenden kunnen niet in beroep gaan tegen deze melding. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 5 augustus, van twee tot half vijf.