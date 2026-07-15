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Nieuwe woning aan Buske in Bergeijk krijgt groen licht
Vandaag om 09:27
De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van een woning aan Buske, sectie K nummer 1063. Het besluit is op 13 juli 2026 verzonden.
Er is een omgevingsvergunning afgegeven voor het bouwen van een woning aan Buske in Bergeijk. Het perceel valt onder sectie K met nummer 1063. De vergunning heeft betrekking op de activiteit 'bouw' volgens het omgevingsplan.
Het besluit is op 13 juli verzonden. Vanaf die datum hebben belanghebbenden zes weken de tijd om bezwaar te maken. In het besluit staat vanaf wanneer de toestemming geldt.
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