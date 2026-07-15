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Grond of baggerspecie toegepast aan Hillsestraat in Dussen

Vandaag om 09:28

In Dussen is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie aan de Hillsestraat. De melding is op 10 juli 2026 afgerond.

Gevonden voor jou

Het gaat om het gebruik van grond of baggerslib, bijvoorbeeld voor ophoging of aanleg. De melding is behandeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en heeft zaaknummer Z2026-00018688.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.

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