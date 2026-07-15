Burendag 2026 brengt buren samen

Op zaterdag 26 september is het Burendag 2026, een dag vol buurtactiviteiten.

Gevonden voor jou

Over ruim twee maanden is het weer tijd voor Burendag, de jaarlijkse dag waarop buren samenkomen om leuke activiteiten te organiseren. Dit jaar valt Burendag op zaterdag 26 september. Het evenement draait om gezelligheid en het versterken van de buurtbanden.

Buren kunnen allerlei activiteiten organiseren, van een barbecue tot een spelletjesmiddag. Ook een straatfeest of gezamenlijke lunch behoort tot de mogelijkheden. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en samen de buurt nog leuker te maken.

Voorbereiden en organiseren

Voor wie iets wil organiseren, is voorbereiding belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van vergunningen, het lenen van materialen zoals hekken, of het aanvragen van ondersteuning via een wijkbudget. Samenwerkenaandewijk biedt advies en informatie voor buurtinitiatieven.

Burendag is een landelijk evenement, maar het biedt ook in Brabant volop kansen om samen met buren iets moois op touw te zetten. Of het nu gaat om een kleine activiteit of een groot buurtfeest, het draait om ontmoeting en verbinding.

Wil je meer weten over de mogelijkheden of hulp bij de organisatie? Kom langs bij een adviesplein in jouw gemeente voor tips en ondersteuning.