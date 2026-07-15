Bouwplannen voor overkapping in Oost West en Middelbeers

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een overkapping aan De Stille Wille 58 in Oost West en Middelbeers. De gemeente Oirschot verwacht binnen acht weken een besluit te nemen.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 9 juli 2026 door de gemeente Oirschot ontvangen. Het gaat om de bouw van een overkapping op het adres De Stille Wille 58, 5091WC Oost West en Middelbeers. Het gemeentelijke kenmerk van deze zaak is 082382009.

Bij een omgevingsvergunning vraagt iemand toestemming om bijvoorbeeld te bouwen, verbouwen of slopen. De gemeente publiceert deze aanvragen zodat bewoners op de hoogte zijn van mogelijke veranderingen in hun omgeving.

De gemeente Oirschot streeft ernaar binnen acht weken een besluit te nemen over de vergunningaanvraag. Als de vergunning wordt verleend, komt er een nieuw bericht en worden de documenten openbaar. Op dit moment ligt de aanvraag nog niet ter inzage en is reageren niet mogelijk.