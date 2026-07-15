Vergunning voor Burendag in Oirschot tot en met 2030

De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor de jaarlijkse Burendag Reeck - Nevenakker. Deze zal plaatsvinden op 12 september 2026 en in de vier daaropvolgende jaren.

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De Burendag wordt gehouden op Reeck 1 en 3 in Oirschot. De gemeente heeft op 13 juli toestemming gegeven via een bijzondere vergunning. Het evenement krijgt een vaste plek op de kalender tot en met 2030.

Met deze vergunning wil de gemeente duidelijkheid geven over de activiteiten in de buurt. Het doel is om buren samen te brengen en de gemeenschap te versterken. Het besluit heeft het kenmerk 082380595.