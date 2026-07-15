Tijdelijke woonunit aangevraagd in Oost West en Middelbeers

In Oost West en Middelbeers is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Voorteindseweg. De gemeente Oirschot heeft de aanvraag op 10 juli ontvangen en zal binnen acht weken een besluit nemen.

Gevonden voor jou

De tijdelijke woonunit is gepland aan Voorteindseweg 11, en de aanvraag wordt behandeld door de gemeente Oirschot. Het kenmerk van de zaak is 082382034.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor het bouwen, verbouwen of aanleggen van iets dat invloed heeft op de omgeving. Het besluit hierover wordt naar verwachting binnen acht weken genomen.

Als de vergunning wordt verleend, zal de gemeente dit melden. Op dat moment kunnen documenten over de aanvraag worden ingezien en beoordeeld.