Den Bosch en Enexis versterken stroomnet voor de toekomst

Gemeente Den Bosch en Enexis hebben afspraken gemaakt om het stroomnet toekomstbestendig te maken. Het net wordt uitgebreid en versterkt door nieuwe netstations. Deze aanpassingen zijn nodig door de groeiende vraag naar stroom voor woningen, bedrijven en elektrisch vervoer.

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Het stroomgebruik in Den Bosch neemt toe door de energietransitie. Elektrisch vervoer, warmtepompen en zonnepanelen zorgen voor een grotere belasting van het elektriciteitsnet. Om deze groei op te vangen, worden op verschillende plekken nieuwe netstations geplaatst.

De afspraken tussen Enexis en de gemeente zorgen voor duidelijkheid over de locaties van deze netstations. De zogenaamde Buurtaanpak, waarmee het stroomnet wijkgericht wordt verbeterd, kan hierdoor voortgezet worden. Dit is belangrijk om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de stroomvraag van bewoners en ondernemers.

Meer stroom nodig

Niet alleen nieuwe woningen, maar ook bestaande wijken vragen om aanpassingen aan het stroomnet. Het verduurzamen van huizen en bedrijven speelt hierbij een grote rol. Door het net te versterken, wordt gezorgd voor een veilige en betrouwbare stroomvoorziening, zowel nu als in de toekomst.

De gemeente en Enexis hebben samen gewerkt aan deze afspraken. Beide partijen hebben hun eigen verantwoordelijkheden, maar hetzelfde doel: een toekomstbestendig stroomnet dat de energietransitie ondersteunt.

Ook afspraken in regio

Niet alleen in Den Bosch, maar ook in omliggende gemeenten zoals Vught, Sint-Michielsgestel en Boxtel zijn stappen gezet. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een sterker stroomnetwerk in de regio, zodat de energietransitie ook daar goed uitgevoerd kan worden.

De afspraken vormen daarnaast een basis voor toekomstige uitbreidingen van het stroomnet. Zo blijft de regio voorbereid op de groeiende stroomvraag van inwoners, bedrijven en nieuwe woningen.