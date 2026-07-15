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Mobiel puinbreken bij Hollandseweg in Someren
Vandaag om 09:50
Bij Hollandseweg 16 in Someren wordt bouw- en sloopafval mobiel gebroken.
Gebrs. Van den Brand en Van Oort B.V. heeft een melding gedaan om bouw- en sloopafval te breken op locatie Hollandseweg 16 in Someren. Dit gebeurt met een mobiele machine waarmee het afval fijngemaakt wordt voor hergebruik. Het breken zal plaatsvinden binnen een periode van 2 juli tot en met 2 oktober 2026, verdeeld over vijf werkdagen.
Deze melding is gedaan volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving en dient enkel ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken.
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