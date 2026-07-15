Navigatie overslaan
Ontdek

Mobiel puinbreken bij Hollandseweg in Someren

Vandaag om 09:50

Bij Hollandseweg 16 in Someren wordt bouw- en sloopafval mobiel gebroken.

Gevonden voor jou

Gebrs. Van den Brand en Van Oort B.V. heeft een melding gedaan om bouw- en sloopafval te breken op locatie Hollandseweg 16 in Someren. Dit gebeurt met een mobiele machine waarmee het afval fijngemaakt wordt voor hergebruik. Het breken zal plaatsvinden binnen een periode van 2 juli tot en met 2 oktober 2026, verdeeld over vijf werkdagen.

Deze melding is gedaan volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving en dient enkel ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Someren

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.