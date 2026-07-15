Autosloperij in Someren meldt opslag diesel en tanken

Bij Zanetti Autosloperij in Someren wordt diesel opgeslagen en voertuigen getankt. Dit is gemeld bij de gemeente.

Gevonden voor jou

Zanetti Autosloperij aan de Trasweg 4 in Someren heeft op 13 mei 2025 bij de gemeente aangegeven dat zij diesel opslaan in een bovengrondse tank en voertuigen of werktuigen kleinschalig tanken. Het gaat om maximaal 25 kubieke meter diesel per jaar.

Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft een kennisgeving zonder mogelijkheid tot bezwaar. Het zaaknummer van deze melding is Z-2025-007874.