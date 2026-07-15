Someren past regels huishoudelijke ondersteuning aan

De gemeente Someren heeft een wijziging doorgevoerd in de regels voor huishoudelijke ondersteuning. Voortaan wordt er gewerkt met een normenkader dat inzet in tijd specificeert, in plaats van resultaatgericht beleid.

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De gemeenteraad van Someren heeft besloten om de verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 te wijzigen. Het nieuwe beleid voor huishoudelijke ondersteuning gaat uit van een objectief normenkader, ontwikkeld door bureau HHM, dat bepaalt welke activiteiten en frequenties nodig zijn om een woning schoon en leefbaar te houden. Dit normenkader wordt nu als bovengrens gebruikt bij het toekennen van ondersteuning.

Met deze aanpassing stapt Someren af van het resultaatgerichte beleid, waarbij reinheidseisen het doel bepaalden. Het nieuwe normenkader richt zich op maatwerk en sluit aan bij wat de cliënt zelf belangrijk vindt voor zijn woon- en leefsituatie. De tijdsinzet wordt afgestemd op individuele omstandigheden, waarbij ook gesprekken met cliënten en hun netwerk een rol spelen.

De gewijzigde verordening treedt in werking na publicatie en geldt voor nieuwe aanvragen en verlengingen van huishoudelijke ondersteuning. Voor bestaande beschikkingen blijft de oude regeling voorlopig van kracht, totdat deze worden omgezet naar het nieuwe systeem.