Zomercarnaval in Molenschot gepland op 5 september

Op zaterdag 5 september 2026 vindt het Zomercarnaval plaats in Molenschot. Het evenement is gepland aan de Bavelseweg 165 en duurt van zeven uur ’s avonds tot één uur ’s nachts.

Gevonden voor jou

Molenschot bereidt zich voor op een feestelijke avond met het Zomercarnaval. Het evenement vindt plaats aan de Bavelseweg 165 en biedt bezoekers een avond vol entertainment en gezelligheid.

Het Zomercarnaval start om zeven uur ’s avonds en eindigt om één uur ’s nachts. De vergunningaanvraag voor dit evenement is ingediend, waarmee het een stap dichterbij komt om werkelijkheid te worden.