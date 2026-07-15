Burendag in de Schimmelpenninckstraat in Rijen aangekondigd

Op zondag 27 september wordt Burendag gevierd in de Schimmelpenninckstraat in Rijen. Het evenement duurt van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De Burendag vindt plaats in de Schimmelpenninckstraat in Rijen. Bewoners en bezoekers kunnen elkaar ontmoeten en samen genieten van activiteiten die worden georganiseerd.

Het evenement is gepland van dertien uur tot drieëntwintig uur en biedt ruimte voor gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners. De vergunning voor het evenement is aangevraagd en goedgekeurd.