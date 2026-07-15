Geluidsoverlast door spoorwerkzaamheden bij Rijen eind juli

Op 28 en 29 juli worden spoorwerkzaamheden uitgevoerd bij Rijen. Er is een ontheffing verleend voor geluidshinder.

Gevonden voor jou

Bij het spoor ter hoogte van Rijen vinden op dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli werkzaamheden plaats. Deze duren beide dagen van drie uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. Voor de geluidsoverlast die hierbij ontstaat, is een ontheffing verleend.

De werkzaamheden kunnen zorgen voor extra geluid in de omgeving. Bewoners en reizigers in de buurt van Rijen moeten rekening houden met deze hinder. Het besluit over de ontheffing is op 13 juli 2026 verzonden.