Uitbouw woning Plein 7B in Vlijmen aangevraagd

In Vlijmen is een vergunning aangevraagd voor een uitbouw op de verdieping aan de achterzijde van een woning aan Plein 7B.

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De gemeente Heusden heeft op 2 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een verdieping aan de achterzijde van een woning uit te bouwen. Het gaat om een woning aan Plein 7B in Vlijmen.

De aanvraag wordt momenteel door de gemeente beoordeeld en heeft zaaknummer 2223862. Het is nog niet bekend wanneer er een besluit wordt genomen.