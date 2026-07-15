Digitaal scherm aangevraagd voor gemeenschapshuis in Elshout

Gemeente Heusden heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een digitaal beeldscherm aan de voorgevel van gemeenschapshuis 't Rad in Elshout.

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Op 1 juli 2026 heeft de gemeente Heusden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het tijdelijk plaatsen van een digitaal scherm aan de voorzijde van gemeenschapshuis 't Rad, gelegen aan Kerkstraat 39 in Elshout. Deze aanvraag wordt behandeld onder zaaknummer 2223635.

De vergunning is nog in behandeling. Pas na een besluit van de gemeente kunnen betrokkenen eventueel bezwaar maken tegen de beslissing.