Brabant Frituur mag standplaats innemen in Drunen

Het college van Heusden heeft Brabant Frituur een vergunning verleend voor een standplaats aan de Admiraalsweg in Drunen. Het gaat om de locatie ter hoogte van De Stulp, waar de frietkar van woensdag tot en met zondag mag staan tussen vier en acht uur 's avonds.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de standplaats is op 10 juli 2026 afgegeven en staat bij de gemeente Heusden geregistreerd onder nummer 2212364. Brabant Frituur mag hiermee vijf dagen per week snacks verkopen aan de Admiraalsweg 100.

De standplaats ligt ter hoogte van De Stulp in Drunen, een plek waar inwoners en bezoekers terecht kunnen voor een frietje of snack. De openingstijden zijn woensdag tot en met zondag van vier uur 's middags tot acht uur 's avonds.