Vergunningsaanvraag voor schuur in Elshout ingetrokken

De aanvraag voor het bouwen van een schuur aan de Kerkstraat 60 in Elshout is ingetrokken. Het gaat om een omgevingsvergunning met zaaknummer 2213084 die op 15 april 2026 is gepubliceerd.

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De vergunningaanvraag voor het bouwen van een schuur aan de Kerkstraat 60 in Elshout is door de aanvrager zelf ingetrokken. De gemeente Heusden maakte dit bekend. De aanvraag werd op 15 april 2026 gepubliceerd en had zaaknummer 2213084.

Het is onduidelijk waarom de aanvraag is ingetrokken. Voor vragen over deze zaak kunnen inwoners contact opnemen met het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden.