Advertentie
Vergunningsaanvraag dakkapel in Berlicum ingetrokken
Vandaag om 09:53
De aanvraag voor een dakkapel aan de Kantorshoeve 38 in Berlicum is ingetrokken. Het verzoek was gedaan op 23 juni 2026, maar de aanvrager heeft dit op 10 juli teruggetrokken.
Het ging om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van een woning in Berlicum. Het adres waar dit gepland was, is Kantorshoeve 38.
De aanvraag is niet verder behandeld, omdat de aanvrager heeft besloten deze in te trekken. Het is niet bekend wat de reden hiervoor is.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie