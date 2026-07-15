Nieuwbouwproject met 143 woningen in Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel is een vergunning aangevraagd voor een groot nieuwbouwproject aan de Theerestraat. Het plan omvat 143 woningen en een parkeergarage.

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Het gaat om de bouw van 51 woningen in het deel 'Martha', 46 woningen in de 'Meisjesvleugel' en 46 woningen in de 'Jongensvleugel'. Daarnaast komt er een parkeergarage die ruimte biedt aan auto's en fietsen. De aanvraag betreft fase één van het project.

De vergunning is ingediend op 10 juli 2026 en heeft betrekking op zowel het bouwen als het voldoen aan technische eisen. Sint-Michielsgestel werkt aan het plan onder registratienummer 2026071001795.