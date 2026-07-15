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Gesloten bodemenergiesysteem aangelegd in Den Dungen
Vandaag om 09:53
In Den Dungen is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Het systeem komt op Spekstraat 9 B, en de melding is op 30 juni 2026 ontvangen door de gemeente Sint-Michielsgestel.
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een melding ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit type energiesysteem benut de warmte en koelte van de bodem om gebouwen te verwarmen of te koelen. Het systeem wordt aangelegd op een locatie aan de Spekstraat in Den Dungen.
De melding, met zaaknummer Z/509517, werd op 30 juni 2026 ingediend. Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.
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