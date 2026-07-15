Feestdagen en kermissen Sint-Michielsgestel in 2026 bekend

Het college van Sint-Michielsgestel heeft de feestdagen en kermissen voor 2026 vastgesteld. Tijdens deze dagen gelden er geen geluidsnormen. Het besluit is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026 ingegaan.

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Nieuwjaarsdag, carnaval, Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn enkele van de dagen die door de gemeente Sint-Michielsgestel als collectieve festiviteiten zijn aangewezen. Ook de kermissen in Den Dungen, Berlicum, Sint-Michielsgestel en Gemonde vallen onder het besluit. Oudejaarsdag sluit de lijst af.

Tijdens deze festiviteiten gelden geen geluidsnormen, zoals bepaald in de Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel. Het besluit omvat ook de tijdvakken die direct aansluiten op deze dagen, mits deze verband houden met de betreffende festiviteiten. Het besluit is op 16 juni 2026 vastgesteld en werkt terug tot 1 januari van hetzelfde jaar.