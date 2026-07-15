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Vergunningsvrije containerplaatsing in Dongen
Vandaag om 09:55
Van 3 tot en met 17 augustus wordt een container geplaatst aan de Achterhuizensticht in Dongen. Voor deze activiteit is geen vergunning nodig.
Op 9 juli 2026 is een melding gedaan voor een tijdelijke containerplaatsing aan Achterhuizensticht 4 in Dongen. De container zal daar staan van 3 tot en met 17 augustus.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001141. Omdat het plaatsen van de container vergunningsvrij is, kunnen er geen bezwaren of opmerkingen worden ingediend.
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