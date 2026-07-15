Container geplaatst aan Coba Pulskensstraat in Dongen

Van eind september tot begin oktober wordt een container geplaatst in Dongen.

Gevonden voor jou

Op 12 juli 2026 is een melding geregistreerd voor het plaatsen van een container aan de Coba Pulskensstraat 11 in Dongen. De container wordt geplaatst van 28 september tot en met 9 oktober 2026.

Voor deze activiteiten is geen vergunning nodig. Er is dan ook geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De melding is vastgelegd onder zaaknummer Z2026-00001144.