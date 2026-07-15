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Gemeentelijke boom in Dongen mogelijk gerooid vanwege wortelschade

Vandaag om 09:55

Er is een aanvraag ingediend voor het rooien van een gemeentelijke boom aan de Meester Janssenweg in Dongen. De wortels veroorzaken schade aan een terras.

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De gemeente Dongen heeft op 13 juli een aanvraag ontvangen voor het rooien van een gemeentelijke boom aan de Meester Janssenweg 44. De boom veroorzaakt schade aan een terras door de wortels. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001150.

Het verzoek gaat over het vellen van de boom, een zogenoemde houtopstand. De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt doorgaans binnen acht weken een besluit. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er meer informatie nodig is van de aanvrager.

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