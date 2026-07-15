Vergunning aangevraagd voor kappen van eik in Dongen

Er is een aanvraag binnengekomen om een eik aan de Triangellaan in Dongen te kappen. De gemeente beoordeelt de vergunning binnen acht weken.

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Op 13 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een vergunningsaanvraag ontvangen voor het kappen van een eik aan de Triangellaan 2. Het gaat om het vellen van een houtopstand, wat volgens de regels een omgevingsvergunning vereist.

De aanvraag wordt nu beoordeeld en de gemeente heeft normaal gesproken acht weken de tijd om een besluit te nemen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd, of tijdelijk worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.