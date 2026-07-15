Ingetrokken vergunningaanvraag in Sprang-Capelle

De aanvraag voor dakrenovatie aan de Heistraat in Sprang-Capelle is ingetrokken.

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Op 29 maart 2026 is een aanvraag ingediend om de dakpannen te vervangen en isolatieplaten aan te brengen op een woning aan de Heistraat 36 in Sprang-Capelle. Deze aanvraag was geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-017292.

Het ging om een bouwactiviteit die in lijn moest zijn met het omgevingsplan. Op 24 april 2026 heeft de aanvrager besloten de aanvraag in te trekken. Wat de reden voor deze intrekking is, wordt niet vermeld.